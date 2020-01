Scienza: creati polli geneticamente modificati resistenti al virus dell’aviaria (Di martedì 21 gennaio 2020) creati polli geneticamente modificati resistenti al virus di leucomi aviaria (ALV). Lo studio è stato realizzato mediante la tecnica di manipolazione genetica Crispr dal ricercatore ceco Jiri Hejnar dell’Accademia delle scienze ceca. L’obiettivo è quello di studiare un approccio che potrebbe aumentare la produzione di carne e uova in tutto il mondo migliorando le condizioni di salute degli animali, e di conseguenza dei consumatori. Stando a quanto riportato sul New Scientist, i polli alterati non hanno infatti mostrato alcun segno di malattia anche se esposti ad alte dosi del virus della leucosi aviaria, che, secondo l’Accademia delle scienze ceca, rappresenta un grave problema per gli allevatori di pollame di tutto il mondo. Gli uccelli infetti si ammalano, deperiscono, si deprimono e spesso sviluppano tumori. Il virus entra nelle cellule legandosi a una ... meteoweb.eu

