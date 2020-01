Renzi fa saltare il lodo Conte sulla prescrizione (Di martedì 21 gennaio 2020) Doveva essere una bandiera da esibire a conclusione della campagna elettorale in Emilia Romagna, ma alla fine non c’è ancora una soluzione sulla famigerata prescrizione. Renzi rovina la festa a Pd, Cinquestelle e LeU, sollevando dubbi di costituzionalità sulla soluzione trovata dal premier Conte di fermare prescrizione solo per i condannati. E’ incostituzionale. Punto. Altra fumata nera. E allora occorrerà rivedersi dopo la partita emiliano romagnola che attanaglia i pensieri dei democratici, ma prima dell’approdo in Aula, a Montecitorio, della proposta di legge di Costa, fissata per martedì 27, esattamente 24 ore dopo l’esito del risultato elettorale della regione più rossa d’Italia. Una proposta, quella dell’azzurro, che cancella con un tratto di penna la riforma Bonafede, entrata in vigore lo scorso primo gennaio. ... huffingtonpost

