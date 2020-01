Pink: «No ai ritocchi, voglio che i miei figli sappiano come sono quando mi arrabbio» (Di martedì 21 gennaio 2020) Le star schierate contro il ritoccoRachel Weisz Tina FeyMeryl Streep Kate WinsletJulia RobertsSalma HayekBrooke ShieldsDi recente Pink, 40 anni e due figli, Jameson 3 anni, e Willow Sage 8 anni, ha scritto su Twitter una lettera a se stessa in cui ha affrontato la questione età e il suo approccio ai segni del tempo che appaiono sul viso. La cantante si è così schierata tra le star che preferiscono dire no alla chirurgia plastica per abbracciare invece un approccio più gentile all’invecchiamento, in versione old fashion. «Cara me, stai invecchiando», scrive Pink ai suoi 32 milioni di followers. «Vedo rughe. In particolare quando sorridi. Il tuo naso sta diventando più grande. Sembri (e ti senti) strana mentre ti abitui a questa nuova realtà. Ma il tuo naso somiglia a quello dei tuoi figli, e sul tuo viso si formano rughe quando ridi. E sì, idiota hai fumato. Ogni tanto consideri ... vanityfair

