Neonata muore dopo il parto in casa: "Mi è scivolata". Arrestata la madre: cosa non torna (Di martedì 21 gennaio 2020) Tanti i punti da chiarire sul caso della bimba morta ieri a Roma. La versione dell'incidente non convince gli inquirenti: da... today

novasocialnews : Neonata muore dopo il parto in casa: 'Mi è scivolata'. Arrestata la madre: cosa non torna #novasocialnews… - Today_it : Neonata muore dopo il parto in casa: 'Mi è scivolata'. Arrestata la madre: cosa non torna - Ameridiem : Partorisce in casa, la neonata muore: mamma accusata di infanticidio -