Napoli, lite fra nigeriani al centro storico: in due all’ospedale (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si è registrata questa notte, nel centro di Napoli, una lite tra due cittadini extracomunitari. I due sono tutt’ora ricoverati in ospedale. Nel corso della colluttazione entrambi hanno riportato ferite da arma bianca. La lite che ha visto protagonisti due nigeriani è avvenuta in uno stabile in Via Miracoli nel pieno centro storico di Napoli e a pochi passi da Via Foria. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti e delle ambulanze. L'articolo Napoli, lite fra nigeriani al centro storico: in due all’ospedale proviene da Anteprima24.it. anteprima24

