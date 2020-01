Meteo Nord America: tempeste di neve record a Detroit e Ottawa (Di martedì 21 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: la città di Detroit raccoglie dati Meteorologici da circa 150 anni. Lo scorso sabato, con una nevicata di 17,5 cm, è stato il 18 gennaio più nevoso dal 1892 ad oggi. E' caduto oltre la metà del quantitativo medio mensile sulla città che è pari, in gennaio, a 34 cm. Anche la città di Ottawa, la capitale del Canada, ha avuto una caduta di neve di 14,5 cm che fanno del 18 gennaio 2020 il più nevoso di sempre sulla città superando un record che risaliva al 1978.La bufera ha proseguito per tre giorni fino a scaricare un quantitativo totale di 53 cm e mezzo di neve. Brainerd, in Minnesota, ha visto cadere 20 cm di neve lo scorso 17 gennaio, portando ad un quantitativo nevoso totale della stagione a 113 cm, praticamente il doppio di quanto normalmente cade a questo punto della stagione invernale. Nel Minnesota la tempesta di neve ha causato oltre 700 ... meteogiornale

