LIVE Cocciaretto-Kerber 2-6 2-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: la tedesca vince, ma buona prestazione dell’azzurra (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa DIRETTA LIVE è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Per Kerber al secondo turno una tra l’Australiana Hon e l’ucraina Kozlova, con la wild card di casa in vantaggio 6-3 4-3 e servizio. Stavolta la prima vincente basta: in un’ora e 22 minuti Angelique Kerber batte 6-2 6-2 Elisabetta Cocciaretto, che però ha mostrato davvero ottimi lampi e soprattutto non si è lasciata schiacciare dalla pressione. 40-0 Tre match point Kerber: sono in realtà il terzo, quarto e quinto. 30-0 Gran prima di Kerber. 15-0 Lungo scambio, Kerber tira di rovescio in corsa verso i piedi di Cocciaretto che non riesce a trovare un complicatissimo controbalzo. 2-5 Kerber, Cocciaretto con l’ace! La tedesca dovrà tornare a servire per il match, mentre la Rod Laver Arena sottolinea, comprende e ... oasport

