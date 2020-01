Libia, l’Ue prepara una missione di pace. Al-Sarraj rifiuta l’incontro con Haftar (Di martedì 21 gennaio 2020) missione di pace dell’Ue in Libia. La decisione è stata confermata da Josep Borrell. Al-Sarraj rifiuta l’incontro con Haftar. BRUXELLES (BELGIO) – L’Ue è al lavoro per una missione di pace in Libia. Il giorno dopo la conferenza di Berlino, a Bruxelles è andato in scena un Consiglio Esteri dove l’Alto rappresentante Josep Borrell ha comunicato la decisione di un viaggio a Tripoli sotto l’egida dell’Onu per garantire il cessate il fuoco. La decisione, però, sarà presa definitivamente a febbraio al prossimo Consiglio affari esteri. Si parla di un nuovo appuntamento a Berlino per cercare di trovare una soluzione definitiva sulla Libia visto che al momento continua ad esserci tensione tra Haftar e al-Sarraj. Al-Sarraj rifiuta l’incontro con Haftar Nessun incontro con Haftar. E’ questa la condizione posta dal presidente ... newsmondo

