Joaquin Phoenix conforta i maiali al macello di Los Angeles dopo la vittoria ai SAG: "Devo stare qui" (Di martedì 21 gennaio 2020) Mezz'ora dopo la cerimonia dei SAG 2020, Joaquin Phoenix si è recato a un macello di Los Angeles per unirsi a una manifestazione animalista per la salvaguardia dei maiali dell'industria della carne. dopo la cerimonia dei SAG 2020, Joaquin Phoenix si è recato in un macello di Los Angeles per dare conforto e offrire dell'acqua ai maiali. La star di Joker ha conquistato il premio come miglior attore, ma ha abbandonato i festeggiamenti per recarsi al Farmer John Cloughtery Packing Co. dove si è unito a una manifestazione organizzata dal Los Angeles Animal Save. "La maggior parte delle persone non conoscono le torture e le violenze dell'industria della carne" ha dichiarato Joaquin Phoenix, che si è recato alla manifestazione ancora con indosso lo smoking. "dopo aver visto queste cose di persona, devo ... movieplayer

