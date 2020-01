Incredibile Leonardo Di Caprio: ingrassato non sembra più lui [FOTO] (Di martedì 21 gennaio 2020) Una star in piena regola: grande attore, premio Oscar e paladino dell’ambiente. Leonardo è un idolo a livello internazionale, tutti lo amano, ma sono spuntate dell FOTO che hanno sorpreso i fan… Siamo stati abituati a vederlo sempre bellissimo e impeccabile, ma in queste FOTO lo vedremo sciatto e con la pancia: che botta! Leonardo Di Caprio irriconoscibile Dicevamo un Leo irriconoscibile. Pancetta, capelli sconvolti e tirati indietro, non sembra nemmeno lui! Siamo estremamente convinti che resti un uomo bellissimo, ma forse in questi scatti si è lasciato un po’ andare… L'articolo Incredibile Leonardo Di Caprio: ingrassato non sembra più lui FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

