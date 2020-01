Incidente sulla A28 nei pressi di Fontanafredda: morto un 86enne (Di martedì 21 gennaio 2020) Tragedia sulla A28, dove un uomo di 86 anni ha perso la vita a causa di un Incidente avvenuto tra gli svincoli di Fontanafredda e Sacile (provincia di Pordenone). La figlia che si trovava alla guida dell’auto è rimasta ferita a differenza della conducente a bordo della vettura con cui si è scontrato che ne è uscita illesa. Incidente sulla A28 a Fontanafredda L’uomo e la figlia stavano viaggiando in direzione Conegliano quando, per cause ancora da accertare dalla Polizia stradale, sono stati tamponati da un veicolo. A guidare quest’ultimo c’era una donna americana di 21 anni in servizio alla Base Usaf di Aviano. Il tamponamento ha prima fatto finire l’auto contro un camion, poi l’ha fatta ribaltare più volte e terminare la corsa nuovamente contro il mezzo pesante. A causa del violento impatto Nicolino Barbolan, questo il nome dell’anziano, non ce ... notizie

