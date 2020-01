Giletti contro Furfaro: "Stia attento a cosa dice" - (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Massimo Giletti, furioso, lascia la diretta dell'Aria che tira: "Furfaro mi dica le cose in faccia, invece di farlo sottovoce" Un Massimo Giletti inferocito, che si alza dalla poltrona e se ne va, lasciando il programma. E a nulla servono le preghiere di Myrta Merlino che gli chiede di tornare. A scatenare la rabbia del conduttore televisivo è stato Marco Furfaro, esponente del Pd, ospite insieme a Giletti a L'aria che tira, programma in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino. In studio, si stava parlando del caso Bibbiano e, mentre la conduttrice cerca di introdurre i nuovi ospiti, sotto, si sente un vociare sempre più concitato, che copre le parole della Merlino. "Non è questione di populismo, Furfaro", dice Giletti forte e chiaro all'esponente dem, che in tutta risposta gli rivolge una serie di parole incomprensibili. E qui, il conduttore di Non è ... ilgiornale

La7tv : #lariachetira #Bibbiano, duro scontro tra Massimo #Giletti e @MarcoFurfaro: 'Stia attento a quello che dice, della… - Noovyis : (Bibbiano, Giletti contro Furfaro (Pd) su La7: “Io populista? Abbia il coraggio di dirlo in faccia e non sottovoce”… - boborobo88 : RT @fattoquotidiano: Bibbiano, Giletti contro Furfaro (Pd) su La7: “Io populista? Abbia il coraggio di dirlo in faccia e non sottovoce”. E… -