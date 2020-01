Esopianeti abitabili: Scoperte due superterre senza rotazione sincrona (Di martedì 21 gennaio 2020) Esopianeti abitabili: Scoperte due superterre senza rotazione sincrona L’astronomia continua ad ampliare la sua lista di Esopianeti potenzialmente abitabili. Due pianeti rocciosi ed un pianeta nettuniano, chiamato GJ433 d, si sono aggiunti di recente a questa lista. In un articolo pubblicato il 10 Gennaio da Fabo Feng e Richard Butler del Carnegie Institution for Science, viene annunciata la scoperta di questi tre corpi celesti, ognuno in rotazione non sincrona intorno a una nana rossa. La scoperta degli Esopianeti è avvenuta grazie al metodo della “velocità radiale” che ne ha determinato la loro massa e dai dati ottenuti è emerso che i pianeti GJ180 d e GJ229A c siano due oggetti rocciosi. Le caraterristiche dell‘esopianeta GJ180 d… L’esopianeta GJ180 d è una superterra di tipo roccioso avente una massa pari a 7,5 volte quella della Terra e si trova a ... termometropolitico

