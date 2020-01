Cyberpunk 2077 e gli altri rinvii (Di martedì 21 gennaio 2020) by Hynerd.it Cyberpunk 2077 si prende ancora un pò di tempo prima del suo rilascio definitivo. Atteso inizialmente per il 16 aprile 2020, il gioco dei creatori di The Witcher vede slittare la sua data di uscita al 17 settembre 2020. Tramite twitter è stata la stessa società a far sapere del rinvio: We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020 Ovviamente questa mossa ha un pò spiazzato sia chi ha preordinato il gioco ed era in attesa ma anche e soprattutto per altri motivi. Motivi che sono legati alla tempistica (mancavano circa tre mesi al lancio ufficiale) e la nuova data di rilascio (cinque mesi dopo), il tutto senza una spiegazione ufficiale. I rinvii certamente non sono fatti senza che ci siano dei motivi precisi che spingono gli ... hynerd

