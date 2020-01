Caso Gregoretti, il voto della Giunta: Salvini deve andare a processo (Di martedì 21 gennaio 2020) Il voto della Giunta su Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Il leader della Lega chiede di andare a processo e rilancia: “Sono pronto alla prigione”. Caso Gregoretti, la Giunta per le immunità concede l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. Nonostante l’assenza degli esponenti delle forze di maggioranza, che hanno deciso di disertare la votazione sperando di sabotare il voto, la Giunta ha respinto la relazione di Gasparri chiedendo quindi il processo per il leader della Lega. Contro la relazione di Gasparri hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di Forza Italia e l’esponente di Fratelli d’Italia. Come previsto dalle regole del Senato, in Caso di pareggio prevalgono i no. Respingendo la relazione del presidente della Giunta, gli esponenti della Lega, su invito dello stesso Salvini, hanno chiesto di concedere ... newsmondo

