Caso Gregoretti, Azzolina attacca Salvini: “Atto di pura crudeltà” (Di martedì 21 gennaio 2020) Lucia Azzolina, ospite su La7, lancia un duro attacco a Matteo Salvini sul Caso Gregoretti, accusandolo di aver commesso “un atto di pura crudeltà”. Mentre sul Caso Diciotti, ricorda la ministra, “mi sono assolutamente adeguata alla posizione della maggioranza”, sul Caso Gregoretti non intende tenere il freno. Infatti, Azzolina ribadisce che quando si è in una maggioranza occorre seguire la linea del Movimento, tuttavia rimarca la sua posizione netta contro Salvini. Caso Gregoretti, Azzolina attacca Salvini “L’Europa si era già espressa” sul Caso Gregoretti – ha proseguito Lucia Azzolina -, Salvini ha operato con un atto di pura crudeltà“. “Io mi sono posta una domanda tante volte” ha aggiunto ancora: “cosa farebbe Salvini senza l’immigrazione in Italia?”. Con l’immigrazione,sostiene Azzolina, il ... notizie

