Camion in fiamme a Jesi: chiusa la strada provinciale (Di martedì 21 gennaio 2020) La motrice di un Camion dotato di rimorchi è andato in fiamme in Via Minonna, nel tratto della strada provinciale 362, nelle vicinanze di Jesi, un comune della provincia di Ancona. É successo Lunedì 20 Gennaio intorno alle ore 14:45. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco tra cui anche due autobotti per domare il fuoco e i Carabinieri del Radiomobile di Jesi e la Polizia Locale che stanno cercando di capire l’esatta dinamica che ha sprigionato le fiamme. Camion in fiamme a Jesi Il Camion stava procedendo in direzione della città di Santa Maria Nuova quando improvvisamente, probabilmente a causa di un guasto, il mezzo pesante si è incendiato. Si è alzata molto velocemente una colonna di fumo ben visibile anche a distanza. L’intervento repentino dei Vigili del Fuoco, ha permesso di controllare le fiamme, ed evitare il peggio. Fortunatamente, nessuna ... notizie

emergenzavvf : #Milano #17gennaio 8:00, intervento nel centro cittadino, in fiamme un camion dei rifiuti alimentato a metano. Squa… - facciopena : in un sogno sentivo i denti spaccarsi così mi faccio portare in ospedale mentre andiamo ci troviamo davanti questo… - viveremarche : Jesi: camion in fiamme, intervengono i vigili del fuoco -