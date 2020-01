Califfone: scheda tecnica del ciclomotore dell’Atala (Di martedì 21 gennaio 2020) Gemello del Piaggio Ciao, l’Atala Califfone è rimasto in produzione fino al 1990 per poi essere sostituito dal Green. La tradizione motociclistica italiana è ricca di marchi e modelli che hanno fatto la storia o che si sono ritagliati un posto d’onore nella cultura popolare (basti pensare alla Vespa). Il made in Italy delle due ruote può vantare sia nomi eccellenti (Ducati, Aprilia e altri) sia autentiche rarità, diventati con il passare del tempo articoli vintage (o quasi) per amatori, appassionati e collezionisti. Tra questi, vi è senza dubbio il Califfone, un ciclomotore prodotto dalla Casa motociclistica Atala tra il 1972 ed il 1990. Il modello si collocava al vertice della gamma di ciclomotori (Califfo) commercializzata dall’azienda che, all’epoca, aveva sede a Padova (dal 2009 si è spostata a Monza e produce biciclette ed e-bike); dal punto di vista ... newsmondo

