A Verona una via intitolata ad Almirante. Liliana Segre contro il Comune: “Scelta incompatibile con la mia cittadinanza” (Di martedì 21 gennaio 2020) Verona, il Consiglio comunale vota per intitolare una via a Giorgio Almirante. Liliana Segre, “Mi chiedo se sia lo stesso Comune a concedere a me la cittadinanza onoraria”. A Verona scoppia il caso Giorgio Almirante dopo che il Consiglio comunale ha votato per intitolare una strada al leader del MSI, uno dei simboli della Destra. Verona, strada intitolata a Giorgio Almirante A Verona il Consiglio comunale ha approvato la proposta di intitolare una via a Giorgio Almirante, una delle figure più discusse della Destra italiana soprattutto per la sua decisione di aderire alla Repubblica di Salò, alleata di Hitler dopo che l’Italia aveva firmato l’armistizio con gli Alleati. Liliana Segre: “Scelta inconciliabile con la mia cittadinanza” La decisione del Comune di Verona è stata aspramente criticata dalla senatrice a vita Liliana Segre, che ... newsmondo

