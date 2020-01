Xenobot, i nuovi robot biologici richiedono scetticismo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un gruppo di ricercatori statunitensi ha creato microorganismi artificiali manipolando embrioni della rana sudafricana Xenopus laevis. Questi organismi sono stati chiamati “Xenobot” (dalle parole Xenopus e robot) e hanno dimensioni nell’ordine del millimetro. Sono incapaci di riprodursi e sono costituiti di pochi tessuti che in pratica non formano veri organi; ciononostante in un ambiente liquido, anche povero di nutrienti, sopravvivono per diversi giorni e possono svolgere semplici funzioni motorie. I ricercatori che hanno sviluppato questi robot biologici hanno immaginato che essi possano svolgere compiti biotecnologici quali veicolare farmaci o effettuare la rimozione di inquinanti dall’ambiente, ma la tecnologia produttiva attuale suggerisce di prendere queste ipotesi applicativa con grande scetticismo, per due ragioni principali. 1. In primo luogo la ... ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Xenobot, i nuovi robot biologici richiedono scetticismo - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: XENOBOT 'Improbabile che questi robot possano avere vere applicazioni tecnologiche' [dal blog - di Andrea Bellelli] https:… - ilfattoblog : XENOBOT 'Improbabile che questi robot possano avere vere applicazioni tecnologiche' [dal blog - di Andrea Bellelli] -