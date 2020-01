Virus Cinese: a Fiumicino procedura di controllo per aerei provenienti dal Wuhan (Di martedì 21 gennaio 2020) La probabilità che il nuovo coronaVirus Cinese arrivi in Europa “è considerata bassa, anche se non può essere esclusa”, spiega il ministero della Salute, assicurando che la situazione è costantemente monitorata, in contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità e il Centro europeo di prevenzione e controllo, dalla rete di sorveglianza sanitaria e in particolare è scattata a Fiumicino la procedura di controlli sanitari degli aerei che arrivano dal Wuhan, la provincia Cinese dove il Virus è comparso. Il 31 dicembre 2019 la Commissione sanitaria municipale di Wuhan ha infatti – ricorda il ministero della salute sul sito ufficiale – segnalato all’Oms un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia Cinese di Hubei. La maggior parte dei casi aveva un legame epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood, ... meteoweb.eu

