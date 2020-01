Virus Cina, l’esperta: “Entro 48 ore si capirà la dimensione del problema” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “C’è molta attenzione anche negli Stati Uniti sul nuovo coronaVirus che sta emergendo in Cina. Sono convinta che in 48 ore si capirà la dimensione reale del problema”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è la virologa e ricercatrice Ilaria Capua, raggiunta telefonicamente negli Stati Uniti dove dirige il One Health Center of Excellence dell’University of Florida. “Capiremo se davvero i casi reali sono nell’ordine delle migliaia“, aggiunge la studiosa, per nulla stupita della conferma (giunta oggi) della capacità del Virus di trasmettersi da uomo a uomo. “Il rischio per le persone di infettarsi in un mercato da animali malati non spiegava il numero dei contagi confermati. Ora bisognerà capire se il cluster è dovuto a un contatto molto ravviCinato con persone infette, ad esempio all’interno di una famiglia, o se c’è ... meteoweb.eu

