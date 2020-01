Traffico Roma del 20-01-2020 ore 09:00 (Di lunedì 20 gennaio 2020) CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, MARTEDÌ 21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO. DA QUESTA SERA IMPORTANTI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. LE OPERE DI MANUTENZIONE PER IL MANTO STRADALE E PER IL RIVESTIMENTO INTERNO DELLA GALLERIA STESSA, COMPORTANO LA CHIUSURA TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO, DALLE 22 DI OGGI. IL DIVIETO DI TRANSITO È CONTINUATIVO, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, FINO ALLA RIAPERTURA PREVISTA IL 4 APRILE. ULTIMO GIORNO ALLA NUOVA FIERA DI Roma PER LE PROVE DEL CONCORSO CHE STA METTENDO ALLA PROVA MOLTI PARTECIPANTI DALL’ 8 GENNAIO. PER LE SESSIONI IN PROGRAMMA MATTINA E POMERIGGIO, SONO POSSIBILI DISAGI AL Traffico DURANTE L’AFFLUSSO E IL ... romadailynews

