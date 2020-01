Tifosi e grandi ex: “Zi’ Gaetano, vivrai per sempre nei nostri cuori” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Messaggi, ricordi, attestati di stima. Il popolo sportivo beneventano si stringe nel dolore causato dalla perdita di Gaetano Allegretti, per tutti Zi’ Gaetano, storico massaggiatore e magazziniere del Benevento per oltre 60 anni. Iniziò quando era quattordicenne, si ritirò dall’attività con il club sannita nel maggio 2008, al termine del primo campionato vinto dell’era Vigorito. Una vita al fianco del suo Benevento, tra aneddoti, amicizie, episodi, gioie e dolori. Vicissitudini impossibili da dimenticare anche per chi, nel tempo, ha osservato dall’esterno con ammirazione il lavoro di “Zi’ Gaetano” in un ruolo che negli anni ha subito continue metamorfosi. Ad omaggiarlo, con il passare delle ore, sempre più appassionati e grandi ex colpiti dalla perdita: “Ci sono delle giornate che vorresti non ... anteprima24

