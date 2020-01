Summit di Davos, Coldiretti: clima al centro dopo il decennio più caldo (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Il Summit di Davos ma arriva dopo un anno che è stato il secondo più caldo di sempre sul pianeta facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,95 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, che fa classificare l’ultimo decennio come il piu’ bollente dal 1880 in cui sono iniziate le rilevazione del Noaa“: è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti in occasione del Forum economico “giustamente dedicato quest’anno agli effetti del cambiamento climatico che minaccia attivita’ economiche per oltre la meta’ del Pil mondiale per un valore aggiunto di 44.000 miliardi di dollari, secondo il rapporto del Forum economico mondiale (Wef), prodotto in collaborazione con Pwc Uk.” “L’agroalimentare –sottolinea la Coldiretti – e tra i settori più colpiti dal cambiamento ... meteoweb.eu

