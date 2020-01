Perché gli ‘errori’ di Sergio e Salvini non si possono paragonare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Due errori simili, ma che hanno effetti non uguali. Matteo Salvini, nel corso della sua intervista a Non è L’Arena, su La7, ha detto che l’aver pubblicato quel video – sui suoi profili social – in cui si ironizzava sul discorso ‘impacciato’ di Sergio Echamanov durante il sit-in delle Sardine a San Pietro in Casale è stato un errore. Finalmente una precisa presa di posizione da parte del leader della Lega che, con la sua condivisione, aveva scatenato la classica gogna mediatica. Da errore a errore, come quello commesso dallo stesso Echamanov su cui è stata creata una letteratura anche sul suo (mai avvenuto) licenziamento. LEGGI ANCHE > Il ragazzo delle sardine preso in giro da Salvini: «Sono un DSA e ne sono orgoglioso, questo è bullismo, lo querelo» E la notizia, rivelatasi poi falsa, ha scatenato i quotidiani sovranisti che se la sono presi con la ‘bugia di ... giornalettismo

