Parco Nazionale del Matese, Coldiretti presenta una proposta di regolamento (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMorcone (Bn) – Dare un’anima al costituendo Parco Nazionale del Matese per scongiurare il rischio della desertificazione sociale ed economica. Con questo spirito le federazioni regionali Coldiretti della Campania e del Molise e le federazioni provinciali di Benevento, Caserta, Campobasso ed Isernia hanno invitato i 63 Comuni coinvolti con i rispettivi territori, gli imprenditori agricoli e gli esponenti politici ad una tavola rotonda che si terrà venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 16 a Morcone, in provincia di Benevento, presso la sala teatro Universitas. Coldiretti presenterà e consegnerà agli amministratori locali e ai portatori d’interesse la propria proposta di regolamento del Parco, ovvero lo strumento fondamentale per la governance dell’enorme area interessata, coniugando la tutela ambientale con l’agricoltura e con la sopravvivenza ... anteprima24

