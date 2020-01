Pane “fresco” al supermercato: quando le etichette sono ingannevoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Negli ultimi anni sono molti i punti vendita della grande distribuzione alimentare che hanno arricchito il proprio reparto Panetteria con etichette ed insegne di vario tipo come “Pane caldo”, “Pane appena sfornato” o “Sforniamo Pane tutto il giorno”, che inconsciamente ci inducono a pensare che in quel preciso supermercato possiamo avere la certezza di trovare Pane fresco come quello fatto in casa. La realtà però è ben diversa e quelle etichette divenute ormai familiari ai nostri occhi non sono altro che uno stratagemma – ingannevole ma legale – per poter vendere Pane tutt’altro che fresco. Pane “fresco” al supermercato La legge infatti vieta espressamente di definire fresco un Pane che non sia stato prodotto in loco dall’impastatura fino alla fuoriuscita dal forno. È per questo motivo quindi che nelle etichette ... notizie

