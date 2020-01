Omicidio Elena Ceste, il marito chiede revisione del processo: “morta di freddo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il marito di Elena Ceste ha chiesto la revisione del processo, l’ipotesi sulla quale la difesa di Michele Buoninconti sta lavorando in questi giorni per presentare la richiesta di revisione è che la mamma di Castiglione D’Asti sia morta di freddo dopo un allontanamento volontario. Michele Buoninconti è stato condannato a 30 anni di carcere per l’Omicidio della moglie Elena Ceste avvenuto a Castiglione d’Asti in provincia di Torino. Per la difesa la causa della morte resta ignota e non esiste ancora nessuna evidenza scientifica che Elena sia stata vittima di un Omicidio. Intanto il marito di Elena Ceste nonché si ritrova in carcere ad Alghero e sta trascorrendo il suo tempo dedicandolo allo studio in economia. Dallo scorso novembre, la difesa di Buoninconti si è prodigata nel ... bigodino

storie_italiane : Michele Buoninconti, che sta scontando in carcere ad Alghero la condanna a 30 anni per l'omicidio della moglie Elen… - Anguill_S_Italy : Firenze Disabile muore dopo caduta buca strada Inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di Nicolò, il disabile… - Puglia_in : L'ex dirigente del Ministero Infrastrutture assolta oggi dalle accuse di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose… -