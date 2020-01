No alla criminalità, il L@P Asilo 31 aderisce all’appello di Libera (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo dal L@P Asilo 31. “Accogliamo con interesse l’appello alla mobilitazione di Libera dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni che fotografano una realtà, quella beneventana, rassegnata al compromesso morale tra malavita organizzata e politica. Si tratta di un segnale certamente importante, da cogliere e sostenere che peró non interessa e riguarda solo i cittadini che vivono al Rione Libertà ma tutta la comunità beneventana. La commistione tra malavita organizzata e politica, la diffusione di attività criminali riguardano tutto il tessuto cittadino e non un solo rione. Bisogna manifestare non solo contro gli aspetti più esteriori e violenti della malavita ma soprattutto contro la malavita che si annida ovunque, nella vita di ognuno e che rende complici e silenti. Il Rione Libertà come tanti altri quartieri ... anteprima24

Tg3web : È morta Iolanda Diana, l'anziana madre di don Giuseppe, il prete simbolo della lotta alla camorra ucciso nel '94. H… - Noiconsalvini : #Fabbri #Maranello: A Ferrara abbiamo sconfitto la sinistra per la prima volta, ora: case popolari agli italiani, l… - TeresaBellanova : A #Toritto (Ba) incendiata la macchina del sindaco Pasquale Regina. Dopo Foggia un altro attentato vigliacco colpis… -