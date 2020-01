Napoli: duro faccia a faccia tra Mertens e Allan, il retroscena (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nelle poche ore di ritiro, seguite alla partita persa con la Fiorentina, due dei senatori del Napoli: il brasiliano Allan e il belga Dries Mertens avrebbero avuto un'accesa discussione. I toni tra i due sarebbero stati molto forti tra i due, che si sarebbero tolti in ogni sassolino dalle scarpe. Mertens avrebbe attaccato il compagno per la condizione fisica, mentre Allan ha ricordato all'attaccante le sue settimane in Belgio per curare il problema fisico. fanpage

