LIVE Australian Open 2020, risultati 20 gennaio in DIRETTA: eliminata Trevisan, Berettini al secondo turno! Piove a Melbourne (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI LA CRONACA DEL KO DI MARTINA Trevisan MATCH SOSPESI PER PIOGGIA A MELBOURNE 5.36: Stando a quanto viene comunicato dall’organizzazione, non si scenderà in campo almeno fino alle 16.00 locali, quindi fono alle 06.00 italiane. 5.10: In questo momento si gioca solo sul Centrale con Federer in campo contro Johnson, mentre sono fermi i match che vedono protagonisti Fognini, Sinner, Travaglia e Giustino in questo momento. 5.01: Arriva la pioggia a Melbourne e i campi non coperti non possono consentire lo svolgimento dei match. 4.32: Da segnalare i successi del lituano Berankis (6-4 6-2 6-2) contro lo spagnolo Berankis, del britannico Evans (3-6 4-6 6-1 6-2 6-3) contro l’americano McDonald, del giapponese Nishioka (6-4 3-6 6-2 7-6 (1)) contro il serbo Djere. 4.30: Forniamo alcuni ... oasport

zazoomnews : LIVE Fognini-Opelka Australian Open 2020 in DIRETTA: 3-4 e niente break nel primo set - #Fognini-Opelka… - zazoomblog : LIVE Fognini-Opelka Australian Open 2020 in DIRETTA: 0-1 nel primo set - #Fognini-Opelka #Australian #DIRETTA: - zazoomnews : LIVE Sinner-Purcell Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6 l’azzurro vince il primo set - #Sinner-Purcell… -