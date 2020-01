Giovanna Abate furia pronta al trono | Uomini e Donne per lei continua? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo non essere stata la scelta di Giulio Raselli, Giovanna Abate è diventata una furia pronta al tanto desiderato trono classico. Tutti a pochi minuti dalla scelta si chiedono se la ormai ex corteggiatrice continuerà la sua presenza a Uomini e Donne. Qualche ora fa è avvenuta la scelta di Giulio Raselli, dopo aver fatto … L'articolo Giovanna Abate furia pronta al trono Uomini e Donne per lei continua? proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Ro_finocchiaro : RT @MeanGorgeous: ' AVREI VOLUTO USARE PIU' PAROLE PER SCREDITARTI MA TU RIESCI A SCREDITARTI DA SOLO! CIAOOO ' Giovanna Abate 20.1.2020 i… - FLucanto__ : RT @MeanGorgeous: ' AVREI VOLUTO USARE PIU' PAROLE PER SCREDITARTI MA TU RIESCI A SCREDITARTI DA SOLO! CIAOOO ' Giovanna Abate 20.1.2020 i… - hznll28 : RT @MeanGorgeous: ' AVREI VOLUTO USARE PIU' PAROLE PER SCREDITARTI MA TU RIESCI A SCREDITARTI DA SOLO! CIAOOO ' Giovanna Abate 20.1.2020 i… -