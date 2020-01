GF Vip, Fernanda Lessa choc: “Antonella Elia? Non posso picchiarla qui” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fernanda Lessa choc al GF Vip su Antonella Elia: “Peccato non poterle mettere le mani addosso” Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha affrontato il rapporto turbolento tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. La prima ha ribadito l’antipatia che prova nei confronti della sua coinquilina, “Mi è antipatica”. Fernanda Lessa, invece, è stata molto dura nei confronti di Antonella Elia facendo una dichiarazione choc che ha fatto rimanere di stucco tutti: “Peccato non poterle mettere le mani addosso qui”. Capito subito di aver detto una boutade di cattivo gusto ha cercato di riprendersi: “Scherzavo. Non voglio mica sporcarmi”. Alfonso Signorini l’ha richiamata sul fatto che vorrebbe picchiare Antonella Elia, ma Fernanda Lessa ha provato a cambiare immediatamente argomento portando alla luce i comportamenti che non tollera della ... lanostratv

