FIFA 20 continua a dominare la classifica software italiana (Di lunedì 20 gennaio 2020) FIFA 20 di EA non ne vuole sapere di abbandonare la testa della classifica italiana e anche questa settimana si trova in prima posizione.In realtà, nei piani altri della classifica ci sono stati pochi movimenti rispetto alla scorsa settimana, dato che il podio, anche stavolta, è completato da GTA 5 e Call of Duty: Modern Warfare in seconda e terza posizione.Da segnalare il rientro in top 10 di NBA 2K20 e dell'edizione Switch di Minecraft in sesta e settima posizione, mentre Red Dead Redemption 2 è risalito dalla posizione numero 13 alla numero 9.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : #FIFA20 mantiene la prima posizione nella classifica italiana. - EA_FIFA_Italia : RT @sampdoria: ?? | #TOTW #Quagliarella Re del Gol: la leggenda continua su #FIFA20. L'attaccante blucerchiato è stato inserito nella squad… -