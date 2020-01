Elisabetta Canalis oggi, abito sottoveste fascia fianchi e scopre decolleté: «Una goduria infinita!» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sinuosa e sensuale Elisabetta Canalis infligge oggi un altro colpo al cuore: non c’è scatto che non diventi un trionfo per l’ex velina più amata dagli italiani. Ha turbato e continua ad agitare i sonni degli uomini con il primato che porta dietro dagli esordi sul bancone di Striscia. Quarantuno anni lo scorso 12 settembre e un debutto che ha festeggiato proprio nello stesso mese i suoi primi vent’anni. Un traguardo importante, sebbene sembri ieri. Nessuno negli anni è riuscito a spodestare Elisabetta dal suo ‘trono’. Sebbene le immagini di Vip e influencer si susseguano ad una rapidità tale da non permettere a volte nemmeno di soffermarsi, gli scatti della Canalis sembrano imporsi sopra tutto e tutti. Elisabetta Canalis oggi, super sexy nell’abito sottoveste E lei è sempre “Work in progress”, come da ultima didascalia social. Inarrestabile, Elisabetta si cimenta sempre in nuovi ... urbanpost

VeryElena : RT @itciccio: Non ho mai visto una gara di motociclette in vita mia conosco Valentino Rossi grazie ad Elisabetta Canalis, Iannone grazie a… - nomoreme : Altro che il pollo alla Elisabetta Canalis. Ora abbiamo le lasagne alla Paris Hilton: - megghy0312 : RT @itciccio: Non ho mai visto una gara di motociclette in vita mia conosco Valentino Rossi grazie ad Elisabetta Canalis, Iannone grazie a… -