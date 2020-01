Davos: PwC, Ceo italiani più ottimisti su prospettive aziende (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – I Ceo italiani continuano ad avere fiducia sulle prospettive delle loro aziende a 3 anni (90%), in misura crescente rispetto al 2019 (84%) e su livelli comparabili a quelli degli altri grandi paesi industrializzati a livello mondiale. E’ quanto emerge dalla 23a ricerca condotta da PwC su circa 1.600 Ceo in 83 paesi del mondo e presentata oggi all’incontro annuale del ‘World Economic Forum’ di Davos (Svizzera).Il dato della fiducia a 12 mesi, si rileva è invece in leggera diminuzione (68% contro il 70% del 2019) influenzato dal clima di tensione dell’ultimo periodo. Le risposte ricevute, commenta Nicola Anzivino, Partner di PwC Italia, “sono confortanti, chiaramente evidenziano una significativa resilienza del tessuto produttivo italiano; siamo ancora industrialmente sani e capaci di affrontare le incertezze ... calcioweb.eu

