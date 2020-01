Catania, crolla un palazzo: ci sarebbero 3 dispersi sotto le macerie (Di lunedì 20 gennaio 2020) sarebbero tre o forse più le persone disperse sotto le macerie di un palazzo crollato poco prima della mezzanotte nel centro storico di Catania. Squadre di vigili del fuoco sono al lavoro incessante per trovare prima possibile chi manca all’appello. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alla mezzanotte e subito i soccorsi hanno raggiunto la palazzina crollata parzialmente tra via Castromarino, angolo con via Plebiscito. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare sette nuclei familiari e stanno svolgendo le ricerche tra le macerie con l’aiuto di cani addestrati. Vigili del fuoco al lavoro Fonte copertina: Tgr Sicilia L'articolo Catania, crolla un palazzo: ci sarebbero 3 dispersi sotto le macerie proviene da Open. open.online

