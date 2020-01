Caso Ceste, il marito chiede la revisione del processo: “Elena morta di freddo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Elena morta per assideramento dopo un allontanamento volontario. Questa l'ipotesi sulla quale la difesa di Michele Buoninconti sta lavorando in questi giorni per presentare una richiesta di revisione del processo che lo ha condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio della moglie Elena Ceste a Costigliole d'Asti (Torino). fanpage

