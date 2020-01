Carola Rackete in Antartide sulla nave di Greenpeace. Il suo legale: «Una scelta di vita, di interesse e impegno» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Carola Rackete è andata in Antartide, a bordo della nave di Greenpeace. Da lì ha fatto sapere di «essere contenta della sentenza della Cassazione» che ha dichiarato illegittimo il suo arresto e dunque ha bocciato il ricorso della Procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso 2 luglio ha rimesso in libertà la capitana della Sea Watch. A darne notizia è il suo legale Alessandro Gamberini. «Carola al momento è in Antartide – ha detto l’avvocato intervenuto ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus -. Per fare una battuta, non voleva stare al fresco, voleva aria fresca». «È in Antartide con la nave di Greenpeace. Penso sia una scelta di vita, di interesse e di impegno». «Ci ha ringraziato per il nostro lavoro difensivo», continua Gamberini. Al momento, però, rimangono aperti due procedimenti nei confronti della ragazza tedesca: ... open.online

matteosalvinimi : #Salvini: Carola Rackete ha rischiato di uccidere militari italiani, ha speronato una motovedetta italiana. Ora vie… - HuffPostItalia : La Cassazione boccia il ricorso della procura: 'Carola Rackete non andava arrestata' - EttoreTreglia : Finalmente Carola Rackete si trova un nuovo hobby: ora va in Antartide per “salvare” il Pianeta: -