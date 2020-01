Brunori sa tutto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Noi qui a preoccuparci di come saremo tra dieci anni, o venti, o cento, a chiederci se avremo il cancro al cervello e i pollici più lunghi per colpa dei cellulari, e se perderemo gli inverni e le morte stagioni per colpa del riscaldamento globale, e se mangeremo soltanto insetti, e se saremo più ana ilfoglio

Brunori SAS presenta il nuovo album : «In politica - come nella musica - il linguaggio è tutto» – Video : Sono le 11 di mattina del 10 gennaio e il nuovo disco di Brunori Sas ha appena qualche ora di vita. Un centinaio di fan e una quindicina di giornalisti sono in fila fuori dalla Casa degli Artisti, un vecchio edificio Bauhaus di Milano dietro corso Garibaldi rimesso a nuovo, dove Dario (suo nome di battesimo) li aspetta per parlare di Cip!, uscito a tre anni di distanza dal successo di A casa tutto bene. All’ingresso gli organizzatori ...

Sciandi : RT @vivianasarti: 'Dario è un barone rampante che può parlare di tutto con la candida autorevolezza di un bambino'. Oggi il nostro angolo d… - marcobianca : RT @vivianasarti: 'Dario è un barone rampante che può parlare di tutto con la candida autorevolezza di un bambino'. Oggi il nostro angolo d… - vivianasarti : 'Dario è un barone rampante che può parlare di tutto con la candida autorevolezza di un bambino'. Oggi il nostro an… -