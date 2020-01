Acilia, partorisce in casa e uccide di botte la neonata: arrestata 29enne. Lei si difende: «È caduta dal letto» (Di lunedì 20 gennaio 2020) partorisce in casa e massacra di botte la neonata, uccidendola. La piccola, portata in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma, è morta dopo due giorni di agonia. La madre... ilmessaggero

AndFranchini : RT @AndFranchini: #Acilia, partorisce in casa e uccide di botte la neonata: arrestata 29enne. Lei si difende: «È caduta dal letto» https://… - giek2 : RT @AndFranchini: #Acilia, partorisce in casa e uccide di botte la neonata: arrestata 29enne. Lei si difende: «È caduta dal letto» https://… - AndFranchini : #Acilia, partorisce in casa e uccide di botte la neonata: arrestata 29enne. Lei si difende: «È caduta dal letto» -