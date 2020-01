Whatsapp down, problemi tecnici in diversi Paesi: impossibile inviare foto, video e audio (Di domenica 19 gennaio 2020) Se Whatsapp vi sta dando problemi, non siete i soli: l’app è in tilt in diversi Paesi, non solo in Italia. Il servizio di messaggistica di casa Zuckerberg è condizionato da problemi tecnici, come segnalano utenti di diversi Paesi. In particolare il profilo Twitter @Wabetainfo, sempre informato sulle novità dell’app, evidenzia che è impossibile inviare audio, video, gif, foto e stickers. Il tweet è seguito da repliche di utenti che scrivono dal Brasile, dall’Indonesia, dall’India, dal Pakistan per segnalare problemi. E, prevedibilmente, l’hashtag #Whatsappdown schizza al top tra le tendenze di Twitter, scatenando l’ironia degli utenti: “Non me ne ero nemmeno accorta perché nessuno mi scrive” oppure: “Una giornata senza ricevere vocali? Alleluja”. L'articolo Whatsapp down, problemi tecnici in diversi Paesi: impossibile inviare foto, video e audio ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

