Stirpe nobile e leale, c'è una statua in Giappone (Di domenica 19 gennaio 2020) Viviana Persiani Vi ricordate il film Hachiko? Raccontava la commovente storia di un cane di razza Akita Inu che si recava, ogni giorno, in stazione, ad attendere l'arrivo, con il treno, dal lavoro, del suo padrone, un agronomo Giapponese. Quando l'uomo morì, Hachiko, per dieci anni, continuò ad andare allo snodo di Shibuya, attendendo, invano, il suo proprietario. Il suo gesto divenne, ben presto, per i Giapponesi, sinonimo di lealtà e affetto, tanto da meritarsi una statua. In effetti, l'Akita Inu è il cane nazionale nipponico, somigliante al lupo, in particolare per il suo pelo che gli costò una vera strage durante la Seconda Guerra Mondiale; talmente considerato che, in Giappone, quando nasce un bambino, la sua famiglia gli dona una statuetta di questa razza canina, come buon augurio. L'Akita è, quindi, una specie da preservare, tutelata e protetta. Di razza nordica, ... Leggi la notizia su ilgiornale

