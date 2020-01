Serena Enardu prova a riconquistare Pago: “Mi manchi” (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Serena Enardu prova a riconquistare Pago: “Mi manchi” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Serena Enardu sembrerebbe essere nostalgica del suo ex fidanzato Pago. Ecco che cosa ha pubblicato sui social network l’ex tronista. Serena Enardu sembra non volersi arrendere e non voler mollare definitivamente il suo ex fidanzato Pago. Dopo il tentativo fatto al ‘Grande Fratello Vip’, dove non le è stato permesso di partecipare come concorrente, è … Leggi la notizia su youmovies

trash_italiano : Non far entrare Serena Enardu in casa best risultato al televoto ever. #DomenicaLive - zazoomnews : “Ridicola”. Gf Vip il post su Pago scatena il finimondo. Serena Enardu ancora nella bufera - #“Ridicola”. #scatena… - Noovyis : (“Ridicola”. Gf Vip, il post su Pago scatena il finimondo. Serena Enardu ancora nella bufera) Playhitmusic -… -