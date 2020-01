Sanremo, Amadeus torna a spiegarsi: «Io sessista? Strumentalizzato: a casa non conto nulla» (Di domenica 19 gennaio 2020) Il conduttore tv è tornato sulla polemica mediatica scatenatasi dopo le sue parole nella conferenza stampa di presentazione del festival di Sanremo. Ospite di Massimo Gramellini su Rai3, Amadeus ha chiarito il criticato passaggio del «passo indietro». «Ho riportato una confidenza che mi ha fatto Francesco Sofia Novello quando l’ho conosciuta perché quelle parole me le ha raccontate direttamente lei, raccontandomi il rapporto bellissimo che ha con Valentino Rossi – spiega Amadeus – Inteso ovviamente come capacità di essere discreta rispetto ai riflettori puntati su un grande campione come Valentino e naturalmente parlo di discrezione». Amadeus parla di una strumentalizzazione mediatica: «Non è certamente un passo indietro inteso come una donna che deve stare proprio un passo indietro sotto tutti i punti di vista rispetto all’uomo, che è una follia: non ... Leggi la notizia su open.online

