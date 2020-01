Roma, Spinazzola risponde all'Inter: 'Io rotto? Una follia. Sto benissimo' (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, Spinazzola nella foto Ansa GENOVA- Leonardo Spinazzola , dopo alcuni giorni di polemiche per il suo mancato trasferimento all'Inter in cambio di Matteo Politano, è tornato alla Roma, ha giocato ... blitzquotidiano

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! TRE PUNTI! DAJE! ?? Nel primo tempo Cengiz e autorete di Biraschi su palla al centro di Spinazzol… - FabrizioRomano : Accordo raggiunto tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola: si lavora per limare le distanze sui c… - DiMarzio : #Inter e #Roma, avanti per lo scambio #Politano-#Spinazzola @SkySport @Inter @OfficialASRoma #calciomercato -