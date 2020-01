Roma, Fonseca: «Partita di qualità. Derby? Giocheremo con ambizione» (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, Paulo Fonseca commenta la vittoria contro il Genoa: «Partita di qualità. Il Derby? Speciale per tutti, Giocheremo con ambizione» L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei suoi contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del portoghese: «Tutti i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, sopratutto nel primo tempo, anche Spinazzola e Under. Primo tempo quasi perfetto, c’è stata qualità offensiva. Non dobbiamo prendere quel gol a fine frazione. Le sconfitte? Non c’era ragione per non avere fiducia. Derby? Speciale per tutti, Giocheremo con ambizione». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

