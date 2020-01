Pali con scritta in arabo, Leonardo Gallo chiarisce il mistero (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È stato chiarito il mistero su alcune scritte in arabo apparse sui Pali della pubblica illuminazione nella strada che collega Ogliara a Sordina , frazioni della parte collinare di Salerno. A chiarire il “giallo” è stato il consigliere comunale Leonardo Gallo che fa sapere che si tratta di una persona nordafricana che non sta bene di salute, sulla quarantina, che con un pennarello blu sta scrivendo sui Pali della luce la seguente frase: “nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso e guida”. Poiché nel quartiere si era registrata una certa preoccupazione per la presenza delle scritte in arabo me lo stesso consigliere comunale ora a tranquillizzare tutti a chiedere soprattutto di non fare del male all’autore trattandosi di una scritta innocua. L'articolo Pali con scritta in arabo, Leonardo Gallo chiarisce il ... Leggi la notizia su anteprima24

