Non è la D’Urso, Salvo Veneziano ad Elisa: “Dovevi comportarti diversamente” (Di domenica 19 gennaio 2020) Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis a Live Non è la D’Urso: “Dovevi comportati in modo diverso” La puntata di Live Non è la D’Urso del 19 gennaio ha visto l’ospitata di Salvo Veneziano, storico concorrente della prima edizione del Grande Grande Fratello che ha partecipato anche alla quarta stagione del GF Vip, ma è stato fatto fuori per frasi ritenute sessiste e offensive. Barbara D’Urso ha fatto incontrare Salvo Veneziano a Elisa De Panicis nell’ascensore di Live Non è la D’Urso. Elisa ha raccontato di aver subito violenze fisiche e psicologiche quando aveva 17 anni e si essere ancor più sensibile ad affermazioni come quelle di Salvo, accusato di averla messa in una situazione molto difficile perchè non sa come spiegare l’accaduto in famiglia. A quel punto Salvo Veneziano ha replicato: “Forse se avevi questo timore nei ... lanostratv

